Mardin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
Midyat'ta devrilen motosikletten ağır yaralı bir sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kasım A'nın (28) kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Yemişli Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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