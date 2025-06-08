Mardin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

MARDİN'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Alpaslan (35), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 5 Haziran'da Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BT 0134 plakalı otomobil ile Mehmet Alpaslan'ın kullandığı motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Alpaslan, yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Alpaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alpaslan'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, jandarma karakoluna götürülen otomobil sürücüsünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,