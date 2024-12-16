Mardin'de Nadir Engerek Yılanı Görüldü

Mardin'de şeritli engerek yılanı görüldü
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir vatandaş tarafından nadir görülen şeritli engerek yılanı görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Akziyaret Mahallesi'nde bir çiftçi, yol kenarında şeritli engerek yılanı olduğunu fark etti. Yılanı gören çiftçi o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.
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