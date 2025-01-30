Mardin'de Narko Alan Uygulaması - Son Dakika
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Mardin'de Narko Alan Uygulaması

Mardin\'de Narko Alan Uygulaması

Midyat'ta uyuşturucu önleme çalışmaları kapsamında geniş çaplı kontrol uygulaması yapıldı.

30.01.2025 11:18
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Mardin'in Midyat ilçesinde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik 21 ekibin katılımıyla 28 Ocak'ta ilçenin 4 noktasında uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Midyat İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz'ün de yer aldığı uygulamada, cadde ve sokaklar, metruk binalar, park ve bahçeler kontrol edildi.

Açıklamada, tüm ilçelerde kontrollerin yaygınlaştırılarak turizm sezonu öncesi Mardin'in "En güvenli iller" arasında yer almasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Turizm, Midyat, mardin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Narko Alan Uygulaması - Son Dakika

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