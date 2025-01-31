İkiz bebek doğurduktan sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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İkiz bebek doğurduktan sonra hayatını kaybetti

İkiz bebek doğurduktan sonra hayatını kaybetti

Mardin'de özel bir hastanede ikiz bebek doğuran öğretmen Fatma Erdem Çeçen, doğum sonrası yaşadığı kanama nedeniyle Diyarbakır'a sevk edildi fakat kurtarılamadı. Cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

31.01.2025 15:28  Güncelleme: 15:31
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Mardin'de ikiz bebek doğurduktan sonra rahatsızlanan öğretmen Fatma Erdem Çeçen (30), sevk edildiği Diyarbakır'da hayatını kaybetti.

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı İlkokulu'nda Fen Bilgisi Öğretmenliği yapan Fatma Erdem Çeçen, dün ilçedeki özel bir hastanede ikiz erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sonra kanaması başlayan Çeçen, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çeçen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İKİZLERİN DURUMU İYİ

Çeçen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarıgöklü Mahallesi'nde toprağa verildi. Çeçen'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, ikizlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Fatma Erdem, Diyarbakır, Şanlıurfa, 3-sayfa, Mardin, Güncel, Sağlık, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkiz bebek doğurduktan sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Servet Öztürk:
    Allah rahmet eylesin doğumda ölen inşallah cennetliktir 85 1 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Sevgili anneler özel hastaneler yetersiz , komplikasyonunuz varsa muhakkak devlet yaşasın üniversite hastanesinde doğum yağın, özelin hastane girişindeki fayanslar sizi kandırmasın, özel oda kandırmasın, 63 2 Yanıtla
  • Kemsl:
    özel hastanelere gitmeyin kardeşim. patronları hastane, insan sağlığı diye bakmıyor. bildiğin köşe başı dükkanı gibi bakıyorlar. 29 1 Yanıtla
  • Kerem Oğuz:
    ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun 14 0 Yanıtla
  • Süleyman Aktürk:
    Agir dogum vakalari özel de baslayip devlete gondermeyle sonuclaniyo buna bakarak dogumda özelller bence yetersiz 10 1 Yanıtla
  • kamil erol:
    özel hastane demek önce para demek yani sen ikinci sıradasın çok çok mecbur değilsem gitmiyorum 0 0 Yanıtla
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