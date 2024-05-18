Mardin\'de Okul Çevresi ve Servis Araçları Denetlendi

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Mardin'de polis ekipleri okul çevresi ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 99 ekip ve 248 personelin katılımı ile denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 123 okul çevresi, 15 internet ve oyun salonu, 16 kahvehane, 19 market, 38 park ve 16 metruk bina denetlendi.

Ayrıca, denetimlerde 1255 kişi ve 141 servis aracı kontrol edildi.

Uygulama kapsamında 1 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.