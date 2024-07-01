Mardin'de Ormanlık Alanlara Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı - Son Dakika
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Mardin'de Ormanlık Alanlara Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı

Mardin Valiliği, yangın riskine karşı kent genelindeki ormanlık alanlara giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu. Ormanlık alanlarda piknik yapmak ve ateş yakmak da yasaklandı.

01.07.2024 14:11  Güncelleme: 15:25
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(MARDİN) - Mardin Valiliği, yangın riskine karşı kent genelindeki ormanlık alanlara giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin ili sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi. Karayolları güzergahında seyir halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek sigara, şişe, cam, çöp gibi malzemelerin atılması ve bırakılmasının da yasaklandığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

"6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu ve 66'ıncı maddeleri uyarınca Mardin ili sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Ormanların çevresinde yer alan ve içinden geçen yollarda, ormanların kenarında mola vermek ve piknik yapmak da yasaklanmıştır. Ayrıca karayolları güzergahında seyir halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek sigara, şişe, cam, çöp gibi malzemelerin atılması ve bırakılması yasaktır. Mardin ili sınırları içinde yer alan Sultan köy Orman Bölge Parkı (Konaklamasız) ve Kasımiye Millet Ormanı (Konaklamasız) ziyaretçi girişlerine kapalı olup piknik yapmak ve ateş yakmak yasaktır. Derik ilçemizde Bulunan GAP Şelalesi Tabiat Parkı ise ateşli piknik yapmamak şartıyla ziyaretçi girişlerine serbesttir. Orman Kanunu'nun 31'inci ve 32'nci maddeleri kapsamında olan köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle belirtilen tarihten itibaren 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak kontrollü ateş yakmak dahil, ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır."

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz olarak alacakları belirtilen, açıklamada,  "Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (DEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacaklardır. Bütün belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyenler, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebileceklerdir. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler. Kaymakamlıklar ve Mardin Orman İşletme Müdürlüğü'nün koordinasyonu altında genel kolluk birimleri ve orman muhafaza memurları tarafından bu kararla alınan tedbirler ve getirilen yasaklamaların kontrol ve denetimi kesintisiz olarak yerine getirilecektir. Yasaklama kararına aykırı davrananlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler gerçekleştirilecektir. Yangın ihbarları ve bununla ilgili bütün şüpheli durumlar 112 Acil Çağrı Hattı aranarak yapılabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Ormanlık Alanlara Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı - Son Dakika

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