Mardin'de örtü yangını kontrol altına alındı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Cevizpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.