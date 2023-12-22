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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ACA 457 plakalı otomobil, Akdoğan Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otomobildeki H.G (36), C.G (48) ve İ.H.G (14) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika