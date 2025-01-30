Mardin'in Ömerli ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BFB 825 plakalı otomobil, Yeşilli-Ömerli kara yolunun Hop Geçidi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Emrullah B. (22), Musab A. (25), Yusuf A. (19), Osman B. (20) ve İdris D. (19) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Otomobil Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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