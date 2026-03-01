Mardin'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Şehit Selahattin Küçükaslan Sokak'ta sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
