Mardin\'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yeni Mahalle'de sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile S.D'nin (26) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü S.D. yaralandı.

Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.