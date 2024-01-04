11:56 •
Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış•
11:45 • •
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yeni Mahalle'de sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile S.D'nin (26) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü S.D. yaralandı.
Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika