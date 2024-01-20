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Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin\'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
20.01.2024 - 00:53,
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe- Ceylanpınar karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ACC 289 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki Abdulhakim Y. (23), Musa D. (31), Fatma Betül D. (30), Mustafa Y. (50) ve Mehmet Nur Y. (20), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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