Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kılavuz Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki Haşim B. (37), Züleyha B. (35), Melike B. (11), Beytullah B. (10), Beyzanur B. (5) ve Betül B. (5) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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