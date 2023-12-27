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Mardin'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı, sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Mardin'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı, sürücü gözaltına alındı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleriyle birlikte sürücü gözaltına alındı. Yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Mardin\'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı, sürücü gözaltına alındı
27.12.2023 - 14:56,
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MARDİN'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın, yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Mehtap Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına koşar adımla geçmeye çalışan Z.A. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Z.A., asfalt zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Z.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Z.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
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