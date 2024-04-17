Mardin\'de Ramazan Bayramı\'nda Turist Yoğunluğu Esnafı Memnun Etti

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Mardin'de Ramazan Bayramı'nda yaşanan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, bayram tatilinde yüzde 100'lük bir doluluk oranı yaşadıklarını söyledi.

Güngör, amaçlarının Mardin turizmini 12 aya yaymak olduğunu, yıl içerisinde 1 milyon konaklama hedeflediklerini belirtti.

Tarihi Çarşı'da esnaf İbrahim Akdoğan da, bayram öncesi çarşıda sakinlik olduğunu, bayram tatilinde bu sakinliğin yerini turist yoğunluğuna bıraktığını kaydetti.

Bayram öncesi ve bayram boyunca esnafın yüzünün güldüğünü belirten Akdoğan, çifte bayram yaşadıklarını dile getirdi.

Esnaf Yonca Sözen ise, geçen bayramlara göre yoğunluğun daha çok olduğunu, bu yoğunluğu Mardin esnafı olarak iyi değerlendirdiklerini anlattı.

Esnaf Abdulvahap Teken, yıllardır esnaflık yaptığını, bu denli bir yoğunluğu ilk defa yaşadığını dile getirdi.