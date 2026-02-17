Mardin'de Ramazan Öncesi İbadethane Temizliği - Son Dakika
Mardin'de Ramazan Öncesi İbadethane Temizliği

17.02.2026 13:07
Mardin'de ramazan ayı öncesi ibadet yerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor.

Mardin'de ramazan ayı öncesinde ibadethanelerde temizlik çalışması yürütülüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı öncesinde vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirebilmeleri amacıyla il genelindeki ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında camiler başta olmak üzere tüm ibadethanelerde detaylı temizlik gerçekleştiriliyor.

Ekipler tarafından ibadethanelerin iç mekanları, halılar, mihrap, minber, kürsü, camlar ve ortak kullanım alanları titizlikle temizlenerek hijyenik hale getiriliyor.

Yapılan çalışmalarla, ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir ortam oluşturulması hedeflenirken, vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, belirlenen program doğrultusunda temizlik çalışmalarını il genelinde aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Açıklamada, ibadethanelerin toplumun ortak değerleri arasında yer aldığı ifade edilerek, bu mekanlara gösterilen özen ve hassasiyetin ramazan ayı boyunca da aynı kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Ramazan ayı öncesinde gerçekleştirilen bu çalışmaların vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

