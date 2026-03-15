Mardin'de Sağanak Sonrası Su Baskınları

MARDİN'de etkili olan sağanak sonrası bazı evleri su bastı, buğday ekili tarlalar derelerin taşması sonucu zarar gördü. Çöken bir ahırın altında kalan hayvanlar kurtarıldı.

Kentte merkez ve ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gün içinde etkisini artıran sağanak sonrası Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yarımca, Beşik ve Büyükboğaziye mahallelerinden geçen ve halk arasında 'Kuru Dere' olarak adlandırılan dere taştı. Taşkın nedeniyle çevredeki buğday ekili tarım arazilerini su bastı. Kızıltepe merkezde ise birçok ev ve iş yerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin su basan adreslerde tahliye çalışması yaptı.

Nusaybin ilçesinde de kırsal Doğuş Mahallesi'nde sağanak sonrası bir ahır çöktü. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, çöken ahırın altında kalan hayvanları kurtardı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,