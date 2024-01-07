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Mardin'de semt pazarlarında yankesicilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de semt pazarlarında yankesicilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklandı

Mardin'de semt pazarlarında vatandaşların cep telefonlarını çalan üç şüpheliden ikisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik olaylarının ardından çalışma başlattı ve zanlıları tespit etti. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalınan cep telefonları bulundu. İşlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve ikisi tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin\'de semt pazarlarında yankesicilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklandı
07.01.2024 - 21:55,
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Mardin'de semt pazarlarında yankesicilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında bazı vatandaşların cep telefonlarının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevrede bulunan iş yerleri ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne ait kameralardaki 500 saati aşkın kaydı inceleyen ekipler, zanlıları tespit etti.

Ekipler, üç şüpheliyi semt pazarında gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çalınan cep telefonları bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Mardin'de semt pazarlarında yankesicilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklandı - Son Dakika


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