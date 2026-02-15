Mardin'de Seyir Halindeki Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yandı.

Artuklu ilçesi merkez Şar Mahallesi 1'inci Cadde üzerinde dün gece saatlerinde meydana sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, aracını yol kenarına çekerek uzaklaştı. İhbarla olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, bölgede trafik akışı ise bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,