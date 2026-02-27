Mardin\'de Siber Farkındalık Eğitimi

Mardin'de öğrencilere siber farkındalıK ve bilinçlendirme eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Artuklu ilçesinde bulunan okullarda öğrencilere siber zorbalık, dijital bağımlılık, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar ve parola güvenliği konularında farkındalık eğitimi verildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak gençlerimizin ve öğrencilerimizin dijital ortamda bilinçli, güvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edilecektir." ifadesine yer verildi.