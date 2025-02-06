MARDİN'in Derik ilçesinde, sabahın erken saatlerinde ilçe merkezine akın eden binlerce sığırcığın, uyum halinde aynı yöne uçtuğu anlar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.
Derik ilçesi merkez Kale Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde, binlerce sığırcık kuşu görüldü. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan kuşların birbirleriyle uyum halinde aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Sığırcıkların o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber-Kamera Emrullah KARAKAŞDERİK (Mardin),
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Sığırcıkların Gökyüzünde Oluşturduğu Görsel Şölen - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?