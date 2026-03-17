Mardin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Mardin'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte ruhsatsız silah satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda uzun namlulu silah, 5 tabanca, 3 tüfek, 158 mühimmat ve 16 şarjör ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlardan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
