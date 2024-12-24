Mardin'de Silahlı Kavga Anlarına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Mardin'de Silahlı Kavga Anlarına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Mardin\'de Silahlı Kavga Anlarına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir sokakta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya dair yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişinin pompalı tüfekle ateş ettiği ve bir kadının taş attığı anlar kaydedildi.

24.12.2024 12:28  Güncelleme: 12:29
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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında 2 grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ait yeni cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolda duran otomobilin arkasında bir kişinin pompalı tüfekle ateş ettiği, yanındaki bir kadının da taş attığı görüldü. Görüntülerde olay yerine gelen bir polis memurunun ise havaya uyarı ateşi açtığı da yer aldı.

Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Silahlı Kavga Anlarına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika

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