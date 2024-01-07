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Mardin'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde, husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kabala Mahallesi'nde dün çıkan kavgada yaralanan diğer 2 kişi ise tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı ve işlemler devam ediyor.

Mardin\'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
07.01.2024 - 12:11,
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kabala Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında dün çıkan ve Ahmet A, Aziz D. ve Metin D'nin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralanan 3 kişiden Ahmet A, tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan jandarma ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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