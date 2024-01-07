 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'de iki husumetli aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri olan Ahmet Acar, hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

07.01.2024 - 13:47,
Abone Ol

MARDİN'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Ahmet Acar (34), tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Jandarma, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün öğleden sonra Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. 9 Ekim 2023'te Faysal Duva'nın (57) öldüğü silahlı kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği Ahmet Acar, A.D. (18) ve M.D. (35) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Ahmet Acar, buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, burada doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Acar'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, A.D. ve M. D.?nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarma olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

Mardin\'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Jandarma, Artuklu, Mardin, kavga, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48
Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39
Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49
Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21
ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
11:04
'Bana büyü yaptılar' diyen adam kendini yerden yere attı "Bana büyü yaptılar" diyen adam kendini yerden yere attı

Son Dakika
13:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49 Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21 ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
11:02 AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
11:04 "Bana büyü yaptılar" diyen adam kendini yerden yere attı
10:47 İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 14:08:18. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement