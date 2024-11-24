Mardin\'de Silahlı Saldırı: 4 Tutuklama

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Mardin'de 1'i avukat 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi Mardin Adliyesi yanında, 21 Kasım'da düzenlenen avukat A.T. (39) ile M.A. (19), B.A. (44) ve M.S.A'nın (51) yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.