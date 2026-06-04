Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yenikent Mahallesi'nde dün D.K'nin (48) ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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