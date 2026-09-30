Mardin'de Sivrice köyü mevkisinde devrilen hafif ticari araçta 8 kişi yaralandı

Mardin'de Sivrice köyü mevkisinde devrilen hafif ticari araçta 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'de Midyat-Nusaybin yolu üzerindeki Sivrice köyü mevkisinde hafif ticari bir araç devrildi; kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı.
Midyat- Nusaybin yolu Sivrice köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 47 ABV 366 plakalı hafif ticari araç devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, A.A. (31), Y.A. (20), M.N.D. (17), S.A. (15), M.A. (25), E.A. (18), M.A. (13) ve R.A. (24) yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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