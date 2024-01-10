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Mardin'de Suriye uyruklu İzzeddin Bilkaş'ın ölü bulunması - Son Dakika
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Mardin'de Suriye uyruklu İzzeddin Bilkaş'ın ölü bulunması

Mardin'de yaşayan Suriye uyruklu İzzeddin Bilkaş'ın yakınları tarafından ulaşılamaması üzerine polis ve itfaiye ekipleri eve gitti. Kapının açılmaması üzerine itfaiye yardımıyla içeri giren ekipler, Bilkaş'ın cesediyle karşılaştı. Cenaze otopsi için hastaneye götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin\'de Suriye uyruklu İzzeddin Bilkaş\'ın ölü bulunması
10.01.2024 - 15:39,
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MARDİN'de yakınlarının ulaşamadığı Suriye uyruklu İzzeddin Bilkaş (27), evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Suriye uyruklu İzzeddin Bilkaş'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bilkaş'ın yaşadığı eve gelen polis, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, kapısını kırıp, girdikleri evde Biltaş'ın cesedi ile karşılaştı. Cenaze otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin'de Suriye uyruklu İzzeddin Bilkaş'ın ölü bulunması - Son Dakika
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