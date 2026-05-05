Mardin'in Artuklu ilçesinde akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü.
Çalışlı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 73 AAU 009 plakalı akaryakıt yüklü tankerde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Araçta hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Tanker Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?