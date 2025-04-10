Mardin'de tarihi çeşmeler restore ediliyor

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesinde sit alanında yer alan ve geçmişin izlerini günümüze taşıyan tarihi çeşmeleri koruma altına almak amacıyla aslına uygun restorasyon için bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından merkez Artuklu ilçesinde, sit alanında yer alan ve 1. grup tescilli yapılar arasında bulunan tarihi çeşmelerin korunarak geleceğe taşınması amacıyla restorasyon çalışmalarına başlandı.

UNESCO Dünya Mirası hedefi doğrultusunda şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yaşatmak için yürütülen bu çalışmalar kapsamında, su akışının halen sürdüğü 40 çeşme tespit edildi. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan incelemelerin ardından, 6 tane çeşmede çalışmalar başladı. Maristan, Cevheriye, Saray, Ayn Ceviz, Sultan İsa ve Semerciler Çarşısı gibi noktalarda yer alan bağımsız çeşmelerin bakım ve aslına uygun restorasyon çalışmaları sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Abdullah Yenigün, Mardin'in tarihi dokusunun en önemli unsurlarından biri olan Artuklu ilçesindeki kentsel sit alanında yer alan ve 1. grup tescilli yapı grubuna dahil olan tarihi çeşmelerin bakım ve onarım çalışmalarına başladıklarını söyledi. Yenigün, "Mardin, taş işçiliği, dar sokakları, medreseleri ve tarihi çeşmeleriyle binlerce yıllık kültürel bir mirasa sahiptir. Ancak bu eşsiz miras, zamanın etkisiyle yıpranmakta, bazı çeşmelerimiz ise işlevini yitirmiş durumdadır. Bu durumun önüne geçmek amacıyla Valimizin talimatlarıyla 15 bağımsız çeşmenin restorasyonuna başladık." mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle başlatılan çalışmalar, aynı zamanda Mardin'in kültürel turizm potansiyelini artırmayı da amaçlıyor" dedi.

Çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Eminettin Mahallesi Muhtarı Mehmet Erginoğlu, "Mahallemizin hizmetinde ve sorunlarına vakıfız. Büyükşehir Belediyemiz olsun, kıymetli valimiz olsun, hizmeti bize aksatmıyorlar, Allah razı olsun. Daha önce bu çeşmelerimiz harabe şeklindeydi. İnsan, bu duruma üzülüyordu. Büyükşehir Belediyemiz ve Vali Bey'in destekleriyle çeşmelerimizin onarımları yapılıyor. Bunların onarılması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.