Mardin'de tarım aracı sürücülerine reflektör takma eğitimi verildi - Son Dakika
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Mardin'de tarım aracı sürücülerine reflektör takma eğitimi verildi

Mardin\'de tarım aracı sürücülerine reflektör takma eğitimi verildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Reflektör Tak Görünür Ol Projesi kapsamında tarım aracı sürücülerine eğitim verdi. Kızıltepe İlçesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, 55 tarım aracı sürücüsüne trafik kazalarını azaltmak amacıyla üçgen reflektör takma konusunda bilgi verildi. Eğitim sonrasında jandarma trafik ekipleri tarafından temin edilen reflektörler, sürücülerin traktör römorklarına takıldı.

24.02.2024 13:49  Güncelleme: 13:50
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Reflektör Tak Görünür Ol Projesi kapsamında tarım aracı sürücülerine eğitim verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler Kızıltepe İlçesi Bozhöyük Mahallesi'nde tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının azaltılması amacıyla 55 tarım aracı sürücüsüne eğitim verdi.

Proje kapsamında Valilik tarafından temin edilen üçgen reflektörler, jandarma trafik ekipleri tarafından eğitime katılan sürücülerin traktör römorklarına takıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de tarım aracı sürücülerine reflektör takma eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de tarım aracı sürücülerine reflektör takma eğitimi verildi - Son Dakika
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