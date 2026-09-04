Mardin'de tarlada çıkan yangın parke imalathanesine sıçradı
Mardin Artuklu'da tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bitişikteki parke taşı imalathanesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
MARDİN'in Artuklu ilçesinde tarlada çıkan ve yol kenarındaki parke taşı imalathanesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy ile Göllü Mahalleleri arasındaki tarlada, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın, bitişikteki parke taşı imalathanesine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: DHA
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