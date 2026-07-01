Mardin'in Ömerli ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
E.T. (25) idaresindeki 35 KA 2578 plakalı hafif ticari araç, Kocasırt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Ticari Araç Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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