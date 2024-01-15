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Mardin'de Tır Kazası: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de Tır Kazası: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

Mardin'de bulundukları otomobilin tır ile çarpışması sonucu anne ve kızının hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mardin\'de Tır Kazası: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti
15.01.2024 - 17:14,  Güncelleme: 17:16
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Mardin'de, bulundukları otomobilin tır ile çarpışması sonucu anne ve kızının hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Artuklu Kızıltepe kara yolunda dün sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ACH 080 plakalı tır ile 34 SP 2170 plakalı otomobilin çarpıştığı, anne Atiye Gülsüm Kaya (31) ve kızı Beren Nisa'nın (10) hayatını kaybettiği, baba Fatih Kaya (40) ve kızı Aysima'nın yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Atiye Gülsüm ve kızı Beren Nisa Kaya için Yenişehir Mahallesi'ndeki Kuba Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazesi, Şeyh Salih Mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Aynı kazada yaralanan Artuklu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Fatih Kaya cenaze törenine sağlık ekiplerinin desteğiyle katıldı.

Törene, Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan da katıldı.

Öte yandan anne ve kızının yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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