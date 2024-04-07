Mardin\'de tırla otomobil çarpışması: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

İnegöl'de İnşaat Firması Sahibinin Oğlu Çalışanını Silahla Vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat firması sahibinin oğlu, hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanı silahla vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı. Olayın ardından baba ve diğer oğlu gözaltına alındı.