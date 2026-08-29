Mardin\'de Tır Yangını

Mardin'de lastik yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Kızıltepe-Viranşehir yolu Mardin istikametinde dün, seyir halindeki lastik yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.