Mardin'de Tırda 15 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Mardin'de polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada, 15 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen bir tırı takibe aldı.

Uzun süre devam eden fiziki takibin ardından araç ekiplerce durduruldu.

Araçta yapılan aramada 15 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.