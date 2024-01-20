Mardin\'de tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NU 205 plakalı tır, Kaynarca Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.T.G'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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