Mardin'de Toz Taşınımı Hayatı Zorlaştırdı

Mardin'de toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi

MARDİN - Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Mardin'de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde görüş mesafesi düşerken, hava kalitesindeki bozulma nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, toz taşınımı nedeniyle Mardin'in Kızıltepe ilçesi bir süreliğine adeta kızıl bir renge büründü. Toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkilenirken, meteoroloji yetkilileri, tozun kent genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gece boyunca devam edeceğini söyledi..