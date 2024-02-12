Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Mardin\'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpek Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 25,40 gram esrar ve 24,80 gram metamfetamin ele geçirdi. Yakalanan 3 şüpheliden 2'si hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Tutuklanan şüpheli ise adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.02.2024 11:29
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ilçenin İpek Mahallesi'nde 3 kişinin üzerinde toplam 25,40 gram esrar ve 24,80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheliden 2'si hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

1 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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