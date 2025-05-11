Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 136 gram metamfetamin, 80 gram sentetik kannabinoid, 70 mililitre sentetik kannabinoid ham maddesi, ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Açıklamada, ayrıca Mayıs ayının ilk haftasında Artuklu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda farklı türde narkotik madde, silah ve uyuşturucu ekipmanlar ele geçirildiği ve operasyonlar sonucunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sının tutuklanarak cezaevine gönderildiği anımsatıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından son iki haftada gerçekleştirilen peş peşe operasyonlarla 10 uyuşturucu satıcısı yakalanırken 8'i tutuklanarak cezaevine konuldu.