Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 9-15 Şubat'ta il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 132 gram kokain, 34 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 70 gram bonzai, 17 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 21 şüpheli yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
