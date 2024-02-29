Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden ikisi tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden ikisi tutuklandı

Mardin\'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden ikisi tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen eroinle ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu madde satıldığı tespit edilen bir evde arama yapıldı. Operasyon sonucunda ele geçirilen eroinle birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra hakimlik tarafından biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer ikisi cezaevine gönderildi.

29.02.2024 10:58  Güncelleme: 11:07
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında uyuşturucu madde satıldığı belirlenen bir evde arama yapıldı.

Operasyonda bir miktar eroin ele geçirilirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 3 şüpheliden ikisi cezaevine gönderildi, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Kızıltepe, Narkotik, Mardin, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden ikisi tutuklandı - Son Dakika

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