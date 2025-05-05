Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Mardin'de yapılan operasyonda 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

05.05.2025 12:02
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Mardin'de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada merkez Artuklu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 23 parça halinde bonzai, 22 kök Hint keneviri, 5 gram plaka esrar, 141,2 gram metamfetamin, 62,90 gram eroin, 3 gram toz esrar, sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 17 tabanca fişeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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