Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 700 gram Hint keneviri, 109 gram esrar, 138 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?