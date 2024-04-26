Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama - Son Dakika
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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Diyarbakır'dan uyuşturucu getireceği tespit edilen bir araçta 1 kilo 150 gram esrar ve 101 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, kent merkezinde yapılan başka bir aramada da 65,45 gram metamfetamin bulundu ve toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26.04.2024 21:09
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Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Diyarbakır'dan uyuşturucu getireceği tespit edilen bir araç, Mardin-Diyarbakır kara yolunda durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 1 kilo 150 gram esrar ve 101 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde uyuşturucu getireceği değerlendirilen başka bir araçta yapılan aramada da 65,45 gram metamfetamin bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mardin, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama - Son Dakika

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