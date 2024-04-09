Mardin'de bir ev yıldırım isabeti sonucu tamamen yandı - Son Dakika
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Mardin'de bir ev yıldırım isabeti sonucu tamamen yandı

Mardin\'de bir ev yıldırım isabeti sonucu tamamen yandı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kırsal Hamzabey Mahallesi'nde bir ev, yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

09.04.2024 16:51  Güncelleme: 16:51
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir ev, yıldırım isabet etmesi sonucu tamamen yandı.

Kırsal Hamzabey Mahallesi'nde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. ???????

Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de bir ev yıldırım isabeti sonucu tamamen yandı - Son Dakika

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