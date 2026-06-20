Mardin'de YKS Heyecanı - Son Dakika
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Mardin'de YKS Heyecanı

Mardin\'de YKS Heyecanı
20.06.2026 12:38
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Mardin'de YKS'nin ilk oturumu TYT'ye 33 bin 337 aday katıldı, aileler ise okul önlerinde dua etti.

MARDİN'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yaklaşık 33 bin 337 aday katıldı. Sınavda ter döken adayların aileleri ise okul önlerinde çocukları için dua etti. Sınav yerine son dakikalarda gelen ancak yanlış okula geldiği anlaşılan öğrenci, gözyaşlarını tutamadı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Mardin'de de adaylar, YKS'nin ilk oturumu TYT için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Görevlilerin kimlik ve belge kontrollerinin ardından adaylar sınav salonlarına alındı. İl genelinde 126 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınava 33 bin 337 aday kayıt yaptırdı. Sınav öncesinde bazı adayların son dakikalarda okul girişlerine yetişmeye çalıştığı görüldü. Sınav yerine son dakikalarda gelen ancak yanlış okula geldiği anlaşılan bir kız öğrenci ise gözyaşlarına hakim olamadı. Adaylar sınavda ter dökerken, aileleri okul önlerinde bekleyip çocuklarının başarılı olması için dua etti.

'MÜFTÜ ÜNVANIYLA DEĞİL, BABA HEYECANIYLA BURADAYIM'

Nusaybin'de, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda sınava giren oğluyla gelen İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal, "Bugün müftü ünvanıyla değil, evladı üniversite sınavına giren bir baba heyecanıyla buradayız. Sınava girecek olan bütün öğrencilerimize, hatta aralarında yetişkinler de var, tüm vatandaşlarımıza Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum. Uzunca bir süredir bunun hazırlıklarını yaptılar, emek verdiler, gecelerini gündüzlerine kattılar. Bugün emeklerinin karşılığını alma günü. Hem emeklerinin karşılığını almaları için dua ediyoruz hem de bunun dünyanın sonu olmadığını hatırlatmak istiyoruz. Vuku bulacak kadere de rıza göstermelerini tavsiye ederim. İnşallah istedikleri puanları alıp istedikleri üniversitelere yerleşirler; vatana, millete, İslam'a hizmet edebilecekleri en güzel yerlerde istihdam olurlar" diye konuştu.

49 YAŞINDA YKS HEYECANI YAŞADI

Sınava girenler arasında sadece gençler değil, hayallerinin peşinden giden yetişkinler de yer aldı. Sınava giren Rıdvan Aslan (49), "Sınava girecek bütün genç kardeşlerime başarılar diliyorum. Benim gibi yaşı geçmiş, bu arada 49 yaşındayım, sınava girecek olan bütün arkadaşlara da başarılar dilerim. İnşallah Rabb'im herkesin emeğinin karşılığını verir" dedi.

Sınava giren Şemsihan Negiz ise "Herkese başarılar diliyorum. Herkes emeğinin karşılığını alır inşallah" ifadelerini kullandı.

Adaylardan Hasan Ay ise "3'üncü defadır sınava giriyorum. Çok güzel puanlar da çıkarıyorum ama hayallerim bunlar değil. O yüzden bu sene biraz daha çok çalıştım. Hedefim gemi kaptanlığı, inşallah başarırım. Sınava giren arkadaşlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de YKS Heyecanı - Son Dakika

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